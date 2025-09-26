El hombre asesinado en el barrio Belgrano recibió tres disparos con un arma de bajo calibre

El informe preliminar de autopsia que hace instantes llegó a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 confirmó que a Néstor Joaquín Girard le dispararon tres veces con un arma calibre .22 y que uno de esos balazos le atravesó el pulmón, el corazón y le provocó la muerte prácticamente en el acto.

El reporte de Policía Científica le confirmó a la fiscal Florencia Salas que el hombre de 32 años recibió un disparo con orificio de entrada y salida en el brazo izquierdo, otro con ingreso en la ingle derecha que quedó alojado en el fémur y el último -con ingreso por omóplato- que quedó alojado en el corazón.

Trabajó personal de la Policía Científica.

“La muerte se da por una hemorragia masiva producto del disparo que entró por el omóplato y laceró uno de los pulmones y el corazón”, confirmaron fuentes oficiales a 0223.

Tal como adelantó este medio, durante los primeros minutos del viernes un llamado al 911 permitió que personal policial arribe a la zona de Bouchard y Yapeyú donde había un hombre tendido en la calle con varios disparos de arma de fuego. El personal de la ambulancia que llegó al lugar confirmó el deceso de Girard y constató la existencia de al menos un disparo en la zona de la ingle.

En el marco de las actuaciones que ordenó la fiscal Salas y que realizó personal de la comisaría undécima , una de las hipótesis es que Girard fue interceptado por una pareja que le quiso robar la moto. Ante la resistencia de la víctima, habrían disparado y huido del lugar con el rodado.

Minutos después el rodado Gilera Smash fue hallado enn calle 210 y Bouchard. No tenía patente colocada ni cachas y a su lado había un celular que será peritado. Al igual que en otros hechos con características similares, la falta de testimoniales complica el inicio de la investigación para identificar al o los responsables del crimen.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría undécima.

Las mismas fuentes consultadas señalaron que la víctima registraba procesos penales previos entre 2008 y 2024 por los delitos de daño, amenaza, lesiones, tentativa de robo, robo automotor, robo en poblado y en banda y hurto.

El de Girard es el vigésimo cuarto homicidio doloso del año y el segundo en este mes de septiembre. Hace diez días Rodrigo Fabián Strada (25) fue asesinado de un disparo en la parte posterior de un centro de jubilados en Urquía y Kraglievich y por el hecho aún no hay detenidos.