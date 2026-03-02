River empieza una nueva etapa sin Gallardo: el equipo de Escudero para el debut

River vuelve a jugar este lunes frente a Independiente Rivadavia y lo hará en un contexto especial ya que será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. El equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero visitará a la “Lepra” mendocina a las 21.30 por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El "Millonario" afrontará su primer compromiso sin Gallardo en el banco. Hasta entonces, el encargado del equipo será Marcelo Escudero, que mantendría el once inicial que consiguió la victoria ante Banfield: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

River llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente al “Taladro”, mientras que el conjunto mendocino suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing. El duelo aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

River intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa que tendrá, dentro de unos días, a "Chacho" Coudet como nuevo conductor.

