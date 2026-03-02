Ni Messi se lo quiso perder: Leones FC debutó en la Primera C

Este lunes, en José León Suárez, el equipo de la familia Messi jugó su primer oficial en competiciones de AFA. Leones FC de Rosario debutó en la Primera C contra Central Ballester y el astro del Inter Miami estuvo pendiente desde Estados Unidos.

En las imágenes se lo ve de espaldas, sentado en el sillón de un lobby de hotel, mirando la transmisión oficial de LPF Play del encuentro frente al Club Social y Deportivo Central Ballester. La escena, íntima y sin puesta en escena, refleja el apoyo del astro rosarino al proyecto que encabeza su familia.

Leones de Rosario hizo su estreno oficial en la categoría luego de su afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino en diciembre del año pasado. El club fue fundado hace pocos años y es presidido por Matías Horacio Messi, hermano mayor del capitán de la selección argentina.

El debut en la Primera C marcó un paso clave para la institución rosarina, que busca consolidarse dentro de la estructura del fútbol argentino. El encuentro finalizó 0 a 0 y el conjunto rosarino sumó su primer punto en el torneo.

Mientras tanto, el gesto de Lionel -siguiendo el partido a la distancia y en medio de su agenda profesional- no pasó inadvertido y volvió a mostrar el fuerte vínculo familiar que lo une al proyecto.