La buena noticia del día: encontraron la silla de ruedas de Dante

Dante, de 5 años, fue diagnosticado con retraso global del desarrollo e hipotonía, y la silla es su única manera para movilizarse.

Tras varios días de búsqueda y una intensa movilización en redes sociales, fue hallada la silla de ruedas que le habían robado a Dante, el niño de 5 años de Mar del Plata cuya historia conmovió a la ciudad.

El artefacto, adquirido por su familia hace dos años luego de una larga lucha con el IOMA, había sido sustraído de la casa de Dante en el barrio Florencio Sánchez durante la madrugada del lunes pasado. La silla es para el pequeño su principal medio de movilidad, traslado y apoyo, ya que no camina ni habla debido a un diagnóstico de retraso global del desarrollo e hipotonía.

Desde su núcleo familiar habían pedido públicamente que se difundiera la información para poder recuperarla, ya que sin ese equipo el niño no podía comenzar el ciclo lectivo de esta semana.

La aparición de la silla llegó después de que la historia se viralizara en las últimas horas y diversas personas compartieran detalles del hecho en redes sociales. "La trajeron unos muchachos, por suerte la encontramos", celebraron.

La familia de Dante agradeció la solidaridad de la comunidad y destacó la importancia de este respaldo para atravesar momentos difíciles como este.