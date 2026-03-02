Pelearon dos años para conseguir la silla de ruedas a medida y se la robaron: "Es su movilidad, traslado y apoyo"

Mañana tendría que comenzar las clases, pero sin ella es imposible.

Un grupo de ladrones robó en la madrugada de este lunes la silla de ruedas de Dante, un niño de 5 años que no camina ni habla y la utiliza como su única forma para movilizarse. "Por él movemos cielo y tierra", aseguró su madre Paula.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando sujetos que no fueron identificados ingresaron al patio de la familia en Gutenberg entre Talcahuano y Dellepiane, en el barrio Florencio Sánchez, y se llevaron el estereo, la batería y su producto de apoyo.

Según le contó su madre a 0223, el menor "no camina ni habla" y su "único diagnóstico" momentáneamente es "retraso global del desarrollo e hipotonía". En estos casos, la flacidez muscular dificulta la adquisición temprana de hitos motores (sostén cefálico, sentarse, caminar) y cognitivos.

Esta silla es de vital importancia para la vida de Dante, que este martes comienza las clases y no podrá asistir debido a que no cuenta con su artefacto de transporte. La adquirieron hace dos años, luego de una lucha del mismo tiempo con el Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) que incluyó recurrir a un recurso de amparo.

"Por él movemos cielo y tierra", resumió la mamá, quien también contó que hace algunos años juntaron firmas de los jugadores de Aldosivi y realizaron una rifa para costear un estudio del chico.

"Es su movilidad, traslado y apoyo. Por favor, ayuden a difundir. Tiene que aparecer", insistió la mujer que no pierde las esperanzas de encontrar la silla de ruedas de Dante.