Autos atrapados y árboles y postes de luz caídos: el duro reporte de Defensa Civil tras el temporal

Confirmaron la caída de 12 postes de luz y 15 árboles en la zona Norte de Mar del Plata.

Tal como anunció el Servicio Metereológico Nacional (SMN) para la tarde del sábado en Mar del Plata, se registraron lluvias y vientos fuertes, con ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora. En un breve lapso, el temporal causó destrozos en diferentes zonas de la ciudad.

En el reporte oficial de Defensa Civil se confirmó que una de las regiones de Mar del Plata más afectadas fue el Norte, y que los vientos fueron más destructivos que la lluvia: "El viento afectó mucho la zona costera de La Perla, pero sobre todo desde la avenida Colón hacia Camet".

"En esta zona particularmente cayeron alrededor de 12 postes de luz, algunos sobre la calle y otros recostados sobre viviendas", expresa el informe y agrega: "15 árboles afectados, algunos de gran porte, otros ramas más chicas, golpeando autos estacionados, que también hubo que rescatar".

Además se confirmó que se registraron voladuras de cartelería y de techos, aunque en menor medida. "Mucho cableado en el piso", agregaron. En los trabajos postemporal trabajaron distintos organismos municipales, como la Patrulla, la dirección de Tránsito y la Unidad de Poda.

También se solicitó la intervención de Riesgos Especiales, por los vidrios en la vía pública que cayeron de un edificio ubicado en la zona de La Perla: "Se requirió de la tarea de esta especialidad para evitar que cayeran a la calle y lastimaran a la gente".

Las imágenes de los destrozos en los que trabajaron los distintos organismos municipales: