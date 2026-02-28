Una casita para Vicky: el sueño de una mamá para darle un hogar adaptado a su hija

Victoria es una niña de 4 años que, desde los 45 días, tiene parálisis cerebral. Su mamá, Natalia, encabezó una campaña para lograr acondicionar su casa a las necesidades de Vicky.

“Mi casa tiene dos pisos y yo tengo lupus también. Se me dificultan los traslados entre los ambientes, entonces comencé una campaña para juntar dinero para la "casita de Vicky", comentó Natalia a 0223 y agregó: "Estamos con ese proyecto todavía, nos falta bastante dinero”.

Además de querer mejorar su condición, comparte información sobre discapacidad para ayudar a madres en situaciones similares.

En diálogo con 0223, Natalia contó está haciendo lo posible por cumplir con la promesa de darle un espacio acondicionado a su hija, pero que en el transcurso se dio cuenta de que podía colaborar con otras madres que estaban en la misma situación que ella. A través de la cuenta solidaria de Instagram, las mujeres le hacían consultas sobre discapacidad y tratamientos y terminó generando una red de información y contención.

“Me pasó que en la página me hacían preguntas sobre la discapacidad, sobre leyes, consejos de madre a otra madre. Entonces, con una amiga decidimos darle un vuelco a esa página y también poder contar o responder, dar respuestas a otra mamá como me hubiese gustado en su momento que me respondan a mí. Todavía está en construcción toda esa parte, pero la idea es ir mostrando el día a día de Vicky”, detalló.

En su cuenta de Instagram, Natalia cuenta el proceso de su hija en las terapias y en su actividad diaria. Muestra actividades que realizan en conjunto y también cómo sobrelleva diferentes situaciones, como ser madre soltera, acompañar y sostener a su hija. Desde su lugar, busca comunicar e informar sobre la parálisis cerebral que padece Vicky, generando consciencia en materia legal y procesos terapéuticos.

La mamá de Victoria compartió con este medio cuáles son las mayores dificultades que atraviesa su hija. Los problemas de accesibilidad, al tener que manejarse con silla de ruedas, cobran protagonismo al utilizar el transporte público o hasta para conseguir hamacarse en la plaza. “Hay dos hamacas que siempre están ocupadas y tenés que pelearte con las madres para que te la dejen, tenés que dar toda la explicación del por qué la necesita y es la única que hay”, aseguró.

En cuanto al sueño de mejorar las condiciones de su casa, gracias a la solidaridad de las personas han logrado avanzar bastante. Pero aún necesitan ayuda económica para solventar los gastos de la mano de obra. Además, Natalia comentó que quiere juntar dinero para que Vicky pueda tener un televisor y mirar los programas infantiles que hoy ve desde el celular.

Para colaborar, podés hacer una transferencia bancaria al alias VICTORIA.CATA.CASITA a nombre de Natalia María Isabel Cuello o comunicarte a través de su cuenta de Instagram: @vickyderribandomitos.