Cómo sigue el estado de salud de Yohana, la repartidora que fue baleada en un robo y podría quedar paralítica

La delivery baleada fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). A partir del caso, sus compañeros marcharon el viernes contra la inseguridad.

La repartidora baleada de 29 años sufrió una parálisis de la pelvis hacia abajo.

18 de Enero de 2026 17:02

Por Redacción 0223

Dieron a conocer una nuevo parte de salud de Yohana Stanley, la repartidora de 29 años que el domingo pasado fue víctima de un ataque a balazos para robarle la moto y sufrió lesiones gravísimas que podrían dejarla paralítica.

Durante el asalto, la mujer recibió un disparo que ingresó por uno de sus brazos, salió y volvió a entrar al cuerpo, provocándole una parálisis de la pelvis hacia abajo y la pérdida de sensibilidad de ambas piernas.

Por ese motivo, la víctima quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanecía estable y no corría riesgo su vida, aunque los médicos constataron que sufrió una lesión irreversible.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la mujer fue intervenida quirúrgicamente este viernes, los profesionales consiguieron extirpar la bala y se encuentra "hemodinámicamente bien", a pesar de que entienden que en estos casos es "cuestión de horas".

Repartidores marcharon contra la insegurdad y para exigir justicia por Joahana, baleada en un robo el domingo pasado.

En este marco, más allá de que tildaron a la intervención como un éxito, los médicos aguardan a que su cuerpo responda correctamente a partir de la operación realizada.

La investigación por el ataque a Yohana

En paralelo a la recuperación de la repartidora, el mismo viernes por la mañana personal de la DDI llevó adelante dos allanamientos en calle Wilde al 1500 y en Batán, donde la moto robada fue recuperada y uno de los aprehendidos quedó imputado por el hecho.

En uno de ellos detuvieron a un sujeto de 23 años por su posible participación en el homicidio criminis causa en tentativa de Stanley, mientras que en el segundo domicilio capturaron a un hombre de 21 por encubrimiento doblemente agravado por ánimo de lucro y grave hecho precedente, ya que recibió el rodado sustraído.

El segundo apresado se trataría de la persona que "enfrió" y vendió el vehículo a un joven de 20 años identificado como A.P.A. por dos millones y medio de pesos, quien prestó el rodado adquirido a otro joven que el lunes fue interceptado por personal del Gabinete de Automotores de la DDI en inmediaciones de las calles 169 y 162 del barrio Las Lomas de Batán.

