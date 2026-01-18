Cómo sigue el estado de salud de Yohana, la repartidora que fue baleada en un robo y podría quedar paralítica

Dieron a conocer una nuevo parte de salud de Yohana Stanley, la repartidora de 29 años que el domingo pasado fue víctima de un ataque a balazos para robarle la moto y sufrió lesiones gravísimas que podrían dejarla paralítica.

Durante el asalto, la mujer recibió un disparo que ingresó por uno de sus brazos, salió y volvió a entrar al cuerpo, provocándole una parálisis de la pelvis hacia abajo y la pérdida de sensibilidad de ambas piernas.

Por ese motivo, la víctima quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanecía estable y no corría riesgo su vida, aunque los médicos constataron que sufrió una lesión irreversible.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la mujer fue intervenida quirúrgicamente este viernes, los profesionales consiguieron extirpar la bala y se encuentra "hemodinámicamente bien", a pesar de que entienden que en estos casos es "cuestión de horas".

Repartidores marcharon contra la insegurdad y para exigir justicia por Joahana, baleada en un robo el domingo pasado.

En este marco, más allá de que tildaron a la intervención como un éxito, los médicos aguardan a que su cuerpo responda correctamente a partir de la operación realizada.

La investigación por el ataque a Yohana

En paralelo a la recuperación de la repartidora, el mismo viernes por la mañana personal de la DDI llevó adelante dos allanamientos en calle Wilde al 1500 y en Batán, donde la moto robada fue recuperada y uno de los aprehendidos quedó imputado por el hecho.

En uno de ellos detuvieron a un sujeto de 23 años por su posible participación en el homicidio criminis causa en tentativa de Stanley, mientras que en el segundo domicilio capturaron a un hombre de 21 por encubrimiento doblemente agravado por ánimo de lucro y grave hecho precedente, ya que recibió el rodado sustraído.

El segundo apresado se trataría de la persona que "enfrió" y vendió el vehículo a un joven de 20 años identificado como A.P.A. por dos millones y medio de pesos, quien prestó el rodado adquirido a otro joven que el lunes fue interceptado por personal del Gabinete de Automotores de la DDI en inmediaciones de las calles 169 y 162 del barrio Las Lomas de Batán.