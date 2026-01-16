Secuestran la moto de la repartidora baleada y detienen a uno de los acusados

La continuidad de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas por el brutal ataque que sufrió una mujer de 29 años a la que balearon para robarle la moto y que permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) permitió realizar dos nuevos allanamientos: la moto robada fue recuperada y uno de los aprehendidos quedará imputado por el hecho.

En momentos en que se aguarda el ingreso de la víctima al quirófano para una nueva cirugía que será clave en su recuperación, personal de la DDI llevó adelante dos allanamientos en calle Wilde al 1500 y en la ciudad de Batán.

Se realizaron dos allanamientos. Foto de archivo 0223.

En uno de ellos se aprehendió a un sujeto de 23 años por su posible participación en el homicidio criminis causa en tentativa de Johana Stanley.

En el segundo de los domicilios se procedió a la detención de un hombre de 21 años, por encubrimiento doblemente agravado por ánimo de lucro y grave hecho precedente ya que recibió la moto sustraída.