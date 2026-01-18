Quini 6: un afortunado acertó los seis números del Siempre Sale y se lleva el millonario premio sin repartir
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 18 de enero hubo en juego un pozo de más de 11.500 millones de pesos en las cuatro modalidades.
El sorteo número 3340 del Quini 6 de este domingo 18 de enero puso en juego esta noche un pozo de más de 11.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 5.419 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 31 - 33 - 38 - 17 - 34 - 03. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 850 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 37 - 19 - 40 - 26 - 14 - 30. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 4.692 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 23 - 21 - 43 - 37 - 27 - 24. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 383 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 20 - 13 - 04 - 29 - 09 - 05. Hubo un solo ganador con 5 aciertos, que se llevó en total 383.828.220 pesos. El afortunado jugó su boleta en la agencia 00748660000 de la localidad bonaerense de José Marmol.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 12.200 millones de pesos.
