¿Botinera? Una reconocida actriz estaría iniciando un romance con un ícono de Boca

Julieta Ortega se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada con "Sex, la obra" y, en las ultimas horas fue vinculada con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, con quien, según revelaron en el programa Puro Show, estaría teniendo una relación.

En el mencionado ciclo de El Trece contaron que el vínculo sería muy reciente y que él habría sido visto yendo a buscarla con su camioneta por la puerta de su casa en el barrio de Palermo.

"Estoy sorpresa como ustedes", dijo relajada la hija mayor de "Palito". "Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá. Me enteré porque me escribió un periodista por WhatsApp", indicó.

Al contactar a la actriz para tener su versión sobre este tema, ella negó el vínculo: "Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto", dijo Ortega que negó categóricamente el romance.

Para indicar el inicio del rumor, en el programa recordaron un dato curioso: en una entrevista del año 2014, Julieta Ortega contó que su hijo Benito es fanático de Riquelme y que su sueño sería que ella se case con él.