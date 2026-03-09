Toma de rehenes y tensión: balearon a una policía durante un operativo

Una mujer policía fue herida de dos disparos este lunes por la tarde en el marco de un operativo que tuvo lugar en el barrio Playa Serena, al sur de Mar del Plata.

Según pudo saber 0223, el hecho se registró en inmediaciones de la calle 429 y 22. Los vecinos alertaron al 911 que un sujeto efectuaba disparos con dos armas de fuego contra la vivienda de una mujer.

Tras varios minutos de tensión, en el marco de un operativo cerrojo para atrapar al delincuente que tenía pedido de captura activo, el sujeto de 27 años abrió fuego contra los efectivos policiales e hirió de un disparo a la policía, que recibió uno de los proyectiles en el chaleco antibalas que portaba y otro le rozó el brazo, provocándole heridas leves.

En ese marco, el atacante tomó de rehén a una persona por unos minutos. Al verse acorralado, la soltó en un descampado y se quiso atrincherar en una casa particular, donde finalmente fue reducido. Personal policial secuestró dos armas de fuego y lo notificó de la formación de una causa por el delito de tentativa de homicidio a personal policial.

En el enfrentamiento, el delincuente se autodisparó por lo que fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).