Raquel Mancini sorprendió al revelar que en el verano de 1992 tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto, uno de los periodistas y conductores más destacados de la televisión argentina en aquella época.

Durante una entrevista realizada por Zoom con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, Mancini confirmó la historia: “Sí, es verdad todo. Ya pasó mucho tiempo, él está casado ahora, no tiene nada que ver, pero bueno, en su momento fue así”.

La exmodelo recordó que la relación comenzó después de una visita al programa de Repetto en noviembre de 1991, cuando el conductor ya estaba separado de Reina Reech. Ambos decidieron mantener la historia en secreto por la intensidad que representaba en ese momento. “Empezamos a salir, obviamente escondidos porque no estaba para que sea público. Yo no tenía ganas y él tampoco; era muy fuerte en ese momento eso. Entonces, nos escondíamos”, explicó.

El vínculo continuó durante el verano y, al llegar a Punta del Este, debieron extremar precauciones para evitar ser detectados por paparazzi. Mancini relató que llegó a meterse en el baúl del auto para esquivar las cámaras con teleobjetivo que intentaban captarlos. Tras tres días en la casa de Repetto, volvió a salir del baúl sin que nadie se enterara hasta ahora que lo contaron.

“Fue hace treinta años; Nico es un divino, Florencia Raggi, su mujer, es una divina y no estaban juntos”, detalló Mancini, quien aclaró que entre ellos hubo buena química, pero sin enamoramiento: “Me sentía bien con él estando juntos, pero nunca lo quise, no me enamoré de él, para nada”. También aseguró que Repetto tampoco se enamoró, ya que luego se vinculó con Florencia.

La exmodelo reveló cómo fue su historia de amor con el actor hace tres décadas.

Raquel Mancini fue una de las modelos más buscadas en los años 80 y 90, destacándose por su belleza y elegancia. Su carrera incluyó más de 40 portadas de revistas, comerciales emblemáticos y participaciones en programas televisivos reconocidos como Mesa de Noticias y Brigada Cola.

Además de su vida profesional, Mancini atravesó momentos difíciles, incluyendo una liposucción fallida en 1996 que la dejó en coma, secuelas de violencia de género y un accidente en 2008 que le fracturó la tibia y el peroné durante un ensayo televisivo. En 2016, sufrió una gripe A que la mantuvo en coma inducido por 15 días, pero logró recuperarse.

Actualmente, a sus 60 años, Raquel se muestra con serenidad y vulnerabilidad, retomando su pasión por la fotografía y las redes sociales. En agosto de 2025 comentó: “Estoy representando a una marca de ropa muy canchera con la que me identifico, y la estoy pasando bárbaro porque volví a las fotos, que amo hacer. Hago contenido para redes, me pagan y estoy feliz con eso”. También mencionó que su proyecto de accesorios quedó pendiente por un problema de salud de su socio, pero espera retomarlo pronto.