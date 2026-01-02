Rey Garufa, 99 monos y Riddim llegan a Brewhouse en un finde explosivo

La Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) vuelve a ser escenario de la música en vivo con dos fechas consecutivas durante el primer fin de semana de enero, combinando rock ricotero y reggae, y con una fuerte impronta de bandas locales.

Sábado 3 de enero: Rey Garufa y 99 Monos

El sábado será el turno de Rey Garufa, uno de los tributos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota más reconocidos del país. La banda nació en 2008 y desde entonces recorre escenarios con un show que busca recrear la mística ricotera, convirtiendo cada presentación en una verdadera ceremonia rockera.

Rey Garufa ya pasó en distintas oportunidades por Mar del Plata y cuenta con una extensa trayectoria interpretando clásicos del repertorio de Los Redondos, con una propuesta que prioriza el sonido, la puesta en escena y la conexión con el público.

La noche contará además con la participación de 99 Monos (ex Dios Los Cría), otro punto destacado en la programación. El grupo vuelve a los escenarios con un vínculo muy fuerte con el público de la ciudad, consolidándose como una de las propuestas locales más convocantes.

Domingo 4 de enero: Riddim en vivo

El domingo 4 llegará Riddim, con una propuesta que gira en torno al reggae y los sonidos clásicos del género. La banda ya se presentó anteriormente en Brewhouse, formando parte de fines de semana con múltiples propuestas musicales y dejando una marca por su sonido y clima festivo.

El show se perfila como una opción ideal para cerrar el fin de semana con música en vivo, baile y un ambiente relajado, en un espacio que combina conciertos con gastronomía y cervezas artesanales.

Durante ambas noches, el público podrá disfrutar de las características de Brewhouse Puerto: barra de coctelería, más de 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y espacios culturales que consolidaron al lugar como uno de los polos musicales del verano en Mar del Plata.