Grave accidente: una adolescente cayó al vacío desde un acantilado

Una adolescente de aproximadamente 16 años sufrió un grave accidente al caer por un acantilado este lunes al mediodía en la zona del norte de Mar del Plata por razones que aún tratan de establecerse.

Según pudo saber 0223, la situación fue advertida cerca de las 13 en las calles Isla Traverso y Ruta 11, en el barrio Félix U. Camet, a unos 500 metros del Grupo de Artillería Antiaéreo (Gada) 601, cuando la chica cayó al vacío.

La zona del accidente. Foto: 0223.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo corroborar este medio, la víctima que sufrió una caída de al menos 10 metros de altura se encontraba sola.

Personal sanitario del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) asistió rápidamente al lugar junto con rescatistas para poder asistir a la menor, que fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende con fracturas y politraumatismos.

AMPLIAREMOS .-