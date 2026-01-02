"Agárrenla que me robó": atrapan a ladrona que corría por la Peatonal

El aviso a los gritos que dió una turista tucumana en la peatonal San Martín luego de que le arrebataran el celular y la billetera permitió aprehender a la autora y recuperar los elementos que había descartado.

Fue cerca de las diez de la noche del jueves que personal de Infantería, en el marco de operativo De Sol a Sol, que estaba en calle Santiago del Estero entre Luro y San Martin escuchó los gritos de una mujer que había sido asaltada.

"Agárrenla me robo”, era el aviso de la mujer por lo que los oficiales aprehendieron a la imputada a pocos metros del lugar luego de descartarse de una billetera y el celular.

La autora de 43 años fue notificada de la formación de una causa por hurto en grado de tentativa y deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente en Tribunales.