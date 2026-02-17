Mataron a un hombre de un balazo frente a un "point" en Villa Gascón

Un hombre de 35 años fue asesinado de un balazo el martes a la madrugada frente a un "point" de drogas en Villa Gascón en circunstancias que aún no pudieron ser establecidas ante el silencio de los vecinos y la agresión que sufrió el personal policial y sanitario que llegó al lugar.

A partir de un llamado al 911 que ingresó cerca de la una de la madrugada personal policial llegó a la zona de Gascón al 7500 donde había una sujeto tirado en la calle. Ante el arribo del móvil y una ambulancia, moradores del asentamiento atacaron a piedrazos ambas unidades.

Una vez controlada la situación se constató el deceso del sujeto de 35 años identificado como Mario Ezequiel Ferreyra. El reconocimiento estuvo a cargo de un hermano que confirmó que la victima tenía un consumo problematico de Estupefacientes.

La fiscal Constanza Mandagarán se hizo presente en el lugar y dio una serie de directivas para intentar identificar al agresor y el lugar desde donde lo atacaron. La mayoría de las personas consultadas no quisieron o pudieron aportar datos de lo sucedido.

A la espera de la operación de autopsia prevista para este martes, la primera revisación indica que Ferreyra habría recibido un solo disparo a la altura del bajo vientre y que tendría orificio de salida por el muslo.

El crimen de Ferreyra es el séptimo homicidio doloso del año y el segundo que ocurre en la zona ya que ocurrió a dos cuadras del lugar donde fue asesinado el 8 de enero Yoel Castro