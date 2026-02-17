Intentaban tomar terrenos en las afueras de Mar del Plata: los detuvieron
Se trata de seis hombres de entre 23 y 32 años. Cuatro de ellos registran antecedentes y dos de ellos tenía un pedido de captura activo.
Seis hombres que durante la tarde del martes intentaron lotear con una empalizada precaria terrenos en el kilómetro 5 de la Ruta 226 fueron aprehendidos por Personal del Gabinete Técnico Operativo y efectivos de la Comisaria Decimosegunda.
Fuentes consultadas por 0223 indicaron que todos los aprehendidos son mayores de edad y que, cuatro de los seis registran antecedentes previos y dos de ellos además cuenta con pedido de captura activo.
Según pudo saber este medio, los imputados tienen entre 23 y 32 años y se constató que el mayor de los aprehendidos registra captura activa por delitos contra la fe pública y contra la propiedad (entre ellos, falsificación o adulteración de documento público, uso de documento falso y tentativa de robo), además de diversos procesos penales previos por delitos contra la propiedad, infracciones a la Ley 23.737 y otras actuaciones. El sujeto comparecerá este miércoles
El masculino de 30 años, en tanto, registra captura activa por el delito de amenazas calificadas y antecedentes por delitos contra la propiedad, infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego.
Los masculinos de 29 y 25 años en tanto registran antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracciones contravencionales
A los seis se les formó una causa por usurpación y, tras mantener comunicación con la UFI N° 12, a cargo del Dr. Ferreyra, se avaló el procedimiento policial, disponiéndose la notificación de la formación de la causa y su posterior libertad en los términos del Art. 161 del CPP y el retiro del cerco precario instalado.
