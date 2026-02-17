El cine de luto por la muerte de una figura clave en la industria

El cine argentino perdió a una de las piezas clave de su industria. A los 88 años, murió Juan Carlos Desanzo, histórico realizador de obras como Eva Perón, El Polaquito o En retirada.

Aunque no se difundieron las causas de su muerte, la noticia fue confirmada a través de la organización Director Argentinos Cinematográficos (DAC) a través de sus redes.

“El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de Juan Carlos Desanzo, uno de sus mayores autores. (...) Hoy, inesperadamente, ya no está junto a nosotros, pero su obra y su fortaleza seguirán acompañando nuestra actividad para siempre”, apuntó el posteo que hizo la institución en su Instagram.

Juan Carlos Desanzo había nacido el 15 de enero 1938 en Buenos Aires y se dedicó toda su vida a la industria del cine. En el comienzo de su carrera, durante la década del 60, se dedicó a ser director de cinematografía oficialmente a partir de The Players vs. Ángeles Caídos, aunque antes había colaborado de manera no oficial con otros films.

A partir de ese momento hilvanó varios títulos muy famosos en los turbulentos años 70: Un guapo del 900, La hora de los Hornos, Heroína, Crónica de una señora, La revolución, Los gauchos judíos, Gente de Buenos Aires, El muerto, No toquen a la nena, Los pasajeros del jardín y El infierno tan temido, entre otras.

Hay dos películas que le dieron a Desanzo un toque de distinción en su área por encima de sus colegas: la gran obra de Leonardo Favio, Juan Moreira, y el primer film argentino de la historia nominado al Oscar, La tregua.

Ya para fines de los 70 el rol de director de fotografía le quedaba chico a Desanzo que quería mucho más que eso. Por eso, en los 80, se lanzó a ser realizador de manera completa.