Según Aubasa, hubo 100 mil vehículos menos que en 2025 hacia la Costa Atlántica

Las rutas fueron medidas con respecto a su afluencia durante la primera quincena de enero. Foto: archivo 0223.

Los números de la temporada son discutidos luego de haber transcurrido la primera quincena, en la que algunos operadores indican que hubo una merma mientras que otros celebran la cantidad de visitantes que eligieron la ciudad.

Sin embargo, surgieron nuevas cifras de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) que dan cuenta de una caída en los vehículos que circularon hacia la Costa Atlántica, lo que también se refleja en los reportes diarios que brinda la entidad.

"En la primera quincena de enero el tránsito hacia la Costa Atlántica cayó 7,2% interanual", publicó Pablo Ceriani, gerente de la institución, en sus redes sociales.

Las rutas fueron medidas con respecto a su afluencia durante la primera quincena de enero. Foto: archivo 0223.

Según Aubasa, "hubo más de 100 mil vehículos menos que en 2025", comparación que fue constatada con cada uno de los peajes que funcionan como parámetro cada temporada.

Para Ceriani "menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano". "Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional", resaltó.