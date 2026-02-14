Los balnearios apuestan por el fin de semana XL: "Contamos con una gran ventaja"

El clima se convirtió en un factor fundamental para elegir a Mar del Plata como destino de vacaciones.

El fin de semana largo XL por Carnaval es la gran apuesta de los sectores vinculados al turismo durante febrero ya que concentra una importante afluencia turística que elige Mar del Plata por su oferta hotelera, gastronómica, natural y cultural

Al respecto, Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara de Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), señaló en diálogo Extra 102.1 que "mucha gente prioriza la vuelta y algunos incluso se quedarán hasta el miércoles, con un viaje más tranquilo".

En este contexto, declaró que "es positivo, ya que el clima viene acompañando y hoy la gente toma decisiones en base al servicio meteorológico que tiene en el celular. Además, contamos con una gran ventaja, en Capital Federal las temperaturas son altas, lo que incentiva la salida hacia la costa".

Por otro lado, realizó un balance respecto a la temporada y cómo ha impactado el contexto social, económico y político en el turismo: "No podemos ignorar una coyuntura nacional que es muy difícil. Aun así, la gente vino a la ciudad y ha sido una temporada con bastante público".

No obstante, "lo que sí se nota es que el gasto se ha medido un poco más y el consumo mermó, aunque en nuestra actividad tenemos una gran ventaja: contamos con un público local que acompaña y permite levantar el nivel de alquileres".

Asimismo, resaltó que los locales también salen durante el fin de semana: "Van a la playa, eligen los balnearios y alquilan una carpa por día, lo que a nosotros nos eleva el nivel de actividad, a diferencia de lo que puede suceder en un hotel o en el sector gastronómico".

Por último, comentó que la mayoría de los balnearios extenderán sus actividades hasta fines de marzo. "Tenemos muy cerca Semana Santa y algunos vamos a hacer un puente si el clima acompaña. Nos queda un mes más para seguir trabajando, con un público más concentrado en los fines de semana, siempre con la esperanza de que el tiempo acompañe".