Música, teatro y danza entre las propuestas de febrero en Mar del Plata

Gran variedad de propuestas para el segundo mes del año en el Centro de Arte MDQ

Diez espectáculos que han habitado y habitan las salas del Centro de Arte MDQ desde diciembre, recibieron 19 nominaciones de cara a los Premios Estrella de Mar 2026 que entrega el Ente de Turismo y Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, certificando la calidad de los espectáculos que en temporada pero también durante todo el año, son programados en el único complejo de salas comerciales abierto los 365 días del año.

Febrero además llega con una grilla repleta de música con los shows de Sergio Feferovich, Jorge Rojas, Nito Mestre, Patricia Sosa, Fabiana Cantilo, Martín Masiello, Ave Fenix, la continuidad de Vox Popurri, el anunciado regreso de Andy Summers con Call The Police en la sala que lo vio tocar con The Police hace 40 años, Los Plateros y Los abuelos de la nada.

También continúa el éxito de Fátima Universal, la espiritualidad con Noeliaa Pace la médium, El principio del fin, Noelia Marzol continúa los jueves con Bloody Tango, un musical imperdible, Guerreras doradas. Además, los Bla bla regresan con su exitosa Modelo modo vivo muerto (domingos 21), una noche imperdible con Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina en La conversación infinita.

Por otra parte, están previstas nuevas funciones de El hombre inesperado , El funeral de los objetos, Frida y Bajo Terapia. Por último, en cuanto al stand up la grilla se completa con Selsc, Pablo Angeli, Darío Orzi, Ezequiel Campa, Fabian Sicot, Edith Hermida, Emilio Moreira y Martín Pugliesse.

La programación completa y las entradas pueden adquirirse en Plateanet y en boletería del teatro.