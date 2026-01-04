Atención viajeros: preocupante aumento de los peajes hacia la Costa Atlántica
Samborombón, Maipú y La Huella registran el valor más alto de todos en la provincia de Buenos Aires. Las subas comenzaron a regir este fin de semana.
El Gobierno bonaerense autorizó un incremento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de los corredores viales a la Costa Atlántica en el inicio de las vacaciones de verano, por lo que será más costoso viajar a las playas de la provincia.
El Ministerio de Infraestructura provincial autorizó la suba, que ronda entre el 7% y el 10% dependiendo el tramo y la categoría del vehículo, ante el pedido de la concesionaria Aubasa, en el marco de la actualización de tarifas trimestral.
El ajuste surge utilizando la variación porcentual que arroja el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (Ipim) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el Indec”.
Con dicha actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos pasará a pagar hasta $5.400 en hora pico para la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano, mientras que para los peajes a la costa, trepará hasta $7.000.
Los nuevos valores de Aubasa
Sentido La Plata-CABA
- Peaje Hudson: $4.400 y $5.400 hora pico (Manual) / $4.245 y $5.307 hora pico (TelePASE)
- Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 y $4.600 hora pico (Manual) / $3.608 y $4.511 hora pico (TelePASE)
Sentido CABA-La Plata
- Peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 y $2.700 hora pico (Manual) / $2.122 y $2.653 hora pico (TelePASE)
- Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 y $1.900 hora pico (Manual) / $1.486 y $1.857 hora pico (TelePASE)
Sentido a la Costa Atlántica
- Peaje Samborombón, Maipú y La Huella: $7.000 (Manual) / $6.964 (TelePASE)
- Peaje General Madariaga: $3.000 (Manual) / $2.924 (TelePASE)
- Peaje Mar Chiquita: $3.300 (Manual) / $3.203 (TelePASE)
