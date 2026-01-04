Atención viajeros: preocupante aumento de los peajes hacia la Costa Atlántica

La suba, que ronda entre el 7 y el 10 por ciento, fue autorizada por el Ministerio de Infraestructura provincial.

El Gobierno bonaerense autorizó un incremento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de los corredores viales a la Costa Atlántica en el inicio de las vacaciones de verano, por lo que será más costoso viajar a las playas de la provincia.

El Ministerio de Infraestructura provincial autorizó la suba, que ronda entre el 7% y el 10% dependiendo el tramo y la categoría del vehículo, ante el pedido de la concesionaria Aubasa, en el marco de la actualización de tarifas trimestral.

El ajuste surge utilizando la variación porcentual que arroja el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (Ipim) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el Indec”.

El aumento comenzó a regir este fin de semana en todas las rutas bonaerenses hacia la Costa Atlántica.

Con dicha actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos pasará a pagar hasta $5.400 en hora pico para la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano, mientras que para los peajes a la costa, trepará hasta $7.000.

Los nuevos valores de Aubasa

Sentido La Plata-CABA

Peaje Hudson: $4.400 y $5.400 hora pico (Manual) / $4.245 y $5.307 hora pico (TelePASE)

Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 y $4.600 hora pico (Manual) / $3.608 y $4.511 hora pico (TelePASE)

Sentido CABA-La Plata

Peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 y $2.700 hora pico (Manual) / $2.122 y $2.653 hora pico (TelePASE)

Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 y $1.900 hora pico (Manual) / $1.486 y $1.857 hora pico (TelePASE)

Sentido a la Costa Atlántica