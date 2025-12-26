¿Estalla la temporada?: más de 2000 autos por hora por la ruta 2 hacia Mar del Plata y la Costa Atlántica

Arranca la temporada: miles de autos por las rutas argentinas en dirección a la costa. Foto archivo: 0223.

Motivados por las Fiestas de Fin de Año y por buenos pronósticos del clima, las rutas argentinas en dirección a Mar del Plata y la Costa Atlántica amanecieron pobladas de turistas que decidieron disfrutar de los últimos días del 2025 y comienzos del 2026 cerca del mar.

Es que el pronóstico del tiempo para “La Feliz” y buena parte de la costa es por demás optimista: las máximas previstas oscilarán entre los 26 y los 30 grados –a excepción del martes 30, ¡con 35 grados! - y jornadas sin precipitaciones.

En cuanto al movimiento de autos en las rutas, este viernes desde la dirección de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) informaron a 0223 que entre las 9 y las 10, el tránsito era intenso por los peajes bonaerenses.

Hacia la costa por la Autovía 2, en el peaje de Samborombón pasaron 2093 vehículos, mientras que 467 iban en dirección a la ciudad de Buenos Aires.

Por el peaje de Maipú, hacia Mar del Plata, pasaron 814 vehículos, mientras que 234 iban hacia la capital argentina.

Por la Autovía 11, esta mañana el flujo vehicular era muy importante: por el peaje de La Huella el tránsito era de 1728 vehículos entre las 9 y las 10, mientras que apenas 357 iban en dirección contraria.