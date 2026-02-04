Parapentista cayó más de 20 metros, se golpeó contra los acantilados y tuvo que ser hospitalizado
El accidente ocurrió en una playa del sur de Mar del Plata. Efectivos de Bomberos, Riesgos Especiales y Defensa Civil actuaron en el lugar.
Un hombre debió ser trasladado al hospital luego de caer con su parapente sobre una playa del sur de Mar del Plata y sufrir severos golpes.
El hecho ocurrió este martes sobre la playa Acantilados, cuando marplatenses y turistas presenciaron cómo un parapentista comenzó a caer, chocó contra la roca hasta quedó sobre la arena. “Pegó contra la misma pared del acantilado y estaba muy golpeado”, expresaron testigos a 0223.
Una ambulancia del Same acudió al sector costero, ubicado sobre la ruta 11 y 485 y trasladó al hombre –de unos 57 años- al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), “en estado lúcido y consciente”.
Participaron del operativo, efectivos del Cuartel de Bomberos San Patricio, Riesgos Especiales, Defensa Civil y policía.
La zona suele utilizarse para este tipo de prácticas deportivas y en algunos casos ocurren accidentes. El pasado 25 de noviembre un parapentista se tiró del acantilado y debido a la falta de viento, comenzó a caer desde más de 20 metros y casi le cuesta la vida: sufrió una fractura de tobillo derecho, politraumatismos varios y pérdida de conocimiento leve.
