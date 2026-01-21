El Jolgorio de Mar Del Rap llega a Brewhouse junto a Malandro de América

Este sábado 24 de enero, Mar del Rap presenta Jolgorio, una fiesta que reúne música en vivo, cultura urbana y experiencias artísticas en una noche especial junto a Malandro de América, en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Jolgorio es una fiesta con identidad propia que propone un cruce entre rap, celebración y cultura urbana, pensada como un espacio de encuentro entre artistas, público y escena. La propuesta se inscribe dentro del trabajo que Mar del Rap desarrolla en Mar del Plata, impulsando plataformas reales para la circulación cultural y fortaleciendo la escena local.

La noche tendrá como figura central a Malandro de América, cantautor y artista plástico argentino, nacido en la zona norte del Gran Buenos Aires. Con una trayectoria que se inicia a comienzos de los años 2000, Malandro construyó su camino desde el circuito under hasta consolidar una carrera independiente reconocida por la crítica y el público.

El evento contará además con shows de apertura a cargo de La Juana Reynas y La Cultura Está en el Barrio, sumando nuevas voces a la propuesta musical. La experiencia se completa con feria de emprendedores y arte en vivo, con intervenciones de José Dios y Pingaro Pinturas, reforzando el cruce entre música, arte y cultura urbana.

Luego del show principal, la noche continuará con un after DJ set a cargo de Neuroshock y DJ Markyño, llevando el cierre del evento a la pista y extendiendo el clima festivo.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de CultuTickets. Además, en la publicación principal de CultuTickets se encuentra activo un sorteo de entradas, invitando al público a participar a través de redes sociales. El evento es apto para mayores de 18 años.