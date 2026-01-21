Creció la venta de armas en Mar del Plata: "Antes se compraban para la práctica deportiva, hoy la mayoría lo hace para defensa personal"

La venta de armas ha crecido de manera exponencial en Mar del Plata, tal como el delito en la ciudad y en sus alrededores. Así lo confirmaron desde la tradicional armenía "Universal Arms", ubicada en Alvarado 1599. "Tenemos muchos clientes de las localidades aledañas también y no compran la mejor arma o la más cara, sino la conveniente para uso de defensa personal".

Según la armería, las que más se venden son la calibre 3.80 y la calibre 9 milímetros, y respecto a las "temporadas altas", aseguraron que "siempre que ocurren hechos de inseguridad o de violencia extrema, que son reproducidos por los medios, la gente toma sus recaudos. También cuando le pasó el hecho de inseguridad".

"Antes el arma se compraba para la práctica deportiva, hoy la mayoría lo hace para defensa personal", acotó Gastón, vendedor de armas de Universal Arms. Uno de los aspectos que destacó, fue que ahora las mujeres "se están animando más a las armas". "Para las mujeres, lo mejor era la picana y el gas pimienta, pero con el paso del tiempo el delito mutó y las mujeres fueron directamente por un arma de fuego".

Tenencia o portación

"La gente es tenedora de arma, no tiene portación. Es importante hacer hincapié en eso", distinguió Gastón y argumentó: "En la Argentina no se da portación, se da tenencia, a no ser que seas de una fuerza policial. La diferencia es que con la tenencia uno puede trasladar el arma por el país con el cargador aparte, sin munición, sin bala en recámara. "Si yo tuviera una portación, la tengo encima mío cargada y no pasa nada, pero la portación no te la van a dar porque sí".

La tenencia se obtiene con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU). "Es un trámite muy rápido que hoy se hace de manera digital y los tiempos de entrega son rápidos", comentaron desde Universal Arms y agregaron: "Cualquier persona que hoy tenga 18 años o más, que no tenga antecedentes penales y que tribute de alguna manera al Estado, puede solicitar la credencial de legítimo usuario en la armería".

Respecto al proceso, Gastón enumeró que a los solicitantes se les toma los datos, abonan $130.000 "que es lo que le sale todo el trámite hoy" y se les pide el examen psicofísico y la prueba de tiro. "Está bien que se haga en Argentina porque cualquier persona no puede tener un arma de fuego, sobre todo por cómo se vive: si por un estacionamiento en Mar del Plata se bajan, se prepotean y hasta llegan a las trompadas, imaginate si todo el mundo tuviera portación. Esto sería un descontrol".

Sobre los precios, desde la armería confirmaron que una calibre 3.80 de marca nacional puede rondar los $550.000 y que una 9 milímetros, hasta $800.000. "La gente mayor compra cuando ocurre el delito: tiene miedo, se decide y viene. El más joven lo hace para la práctica de tiro, para lo deportivo, no para defensa. Y el que quedó en el medio, el de entre 40 y 55 años por lo general compra para defensa", cerraron desde Universal Arms.