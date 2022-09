Las causas por tenencia simple de estupefacientes se tramitan y archivan en las fiscalías de turno

Poco más de dieciséis años después de la creación de la Unidad Funcional de Estupefacientes y a partir del crecimiento del número de causas e investigaciones a su cargo y con el objetivo declamado de mejorar la administración de “los escasos recursos disponibles”, la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata resolvió que las causas por tenencia simple de estupefacientes se tramiten en las fiscalías de turno.

La Instrucción General 03/22 fue firmada por el Fiscal General Fabián Fernández Garello y se tomó tras una evaluación del ingreso y complejidad de actuaciones que se tramitan en la fiscalía a cargo de Daniela Ledesma y Leandro Favaro.

De acuerdo a ese análisis, muchas de las investigaciones que llevan adelante las Unidades Funcionales derivan en procedimientos donde se secuestran sustancias ilegales que generan nuevas causas que son remitidas a la fiscalía temática. “Se convierte así a la Unidad Funcional de Estupefacientes en un verdadero fuero de atracción de delitos”, sostuvo la resolución a la que tuvo acceso 0223.

“De esta forma, se desnaturalizan los fines propios de especialidad, que deben estar orientados en concentrar esfuerzos en una selección racional de los casos penales, privilegiando la persecución penal de los hechos más graves en esta particular materia”, agregó Fernández Garello.

Para el Fiscal General, la actividad desplegada, en la que se multiplican los allanamientos y detenciones que dan lugar al incremento de solicitudes de prisiones preventivas, elevaciones a juicio y concreciones de debates orales, justifica centrar el esfuerzo de la fiscalía en llevar adelante esencialmente ese tipo de causas penales, “en desmedro de la posibilidad de abordar las investigaciones por delitos vinculados a tenencia simple o con fines de consumo personal de estupefacientes”.

En cuanto a los recursos humanos existentes –déficit marcado desde hace tiempo por la gran mayoría de los fiscales- la medida se justificó en que la fiscalía de Estupefacientes se creó en 2006 con fiscales, funcionarios y empleados extraídos de otras dependencias. “Sólo se asignaron dos cargos de Ayudante de Fiscal y dos de Auxiliares Letrados al tiempo de asumirse las nuevas competencias, sin haberse obtenido otros refuerzos en estos dieciséis años que han transcurrido”, argumentó.

"El aumento exponencial de causas relacionadas con estupefacientes hace que no alcance con una fiscalía temática, mucho menos si está cubierta de causas menores como las de tenencia simple. Imagino que la decisión se tomó para intentar revertir esa realidad", confió a este medio un operador judicial.

Por eso motivos se resolvió que en todas las actuaciones penales llevadas a cabo por las distintas Fiscalías en las que se secuestre droga y no se trate de investigaciones habilitadas por la Unidad Funcional temática específica, no se le dará intervención a la de Estupefacientes si se trata de casos de tenencia simple para consumo o cuando no surja sospecha jurídica razonable y evidente de comercialización.

“Debe entenderse que la tenencia de estupefacientes tiene destino para consumo personal, siempre que por las circunstancias del caso no surgiere inequívocamente que su posesión tiene otro fin. En ese caso, se habilita a la Fiscalía actuante para asumir la competencia de esos delitos de menor punibilidad, siendo facultad de su titular disponer si decide avanzar sobre esas conductas ilícitas”, se indicó.

La Resolución dispuso que “el Fiscal a cargo, en todos los casos, deberá poner en conocimiento de la Unidad Funcional de Estupefacientes sobre los secuestros materializados, como también informará sobre las personas involucradas, consultando a la dependencia especializada si resulta de interés la información emergente de sus actuaciones, verificando además, si en esa Fiscalía de Estupefacientes existe investigación en curso respecto de las mismas”. Esa comunicación será responsabilidad del personal de la fiscalía a fin de preservar la reserva de información

Si queda indubitadamente acreditado con los elementos e información colectados en el procedimiento coercitivo o en cualquier otra medida investigativa, que las sustancias ilícitas secuestradas lo son con fines de comercialización, las actuaciones que se conformen a su respecto pasarán a la Fiscalía especializada, con exclusión de los delitos que no son de su competencia.

“Se considerarán principalmente configurativos de ese tipo penal, cuando las cantidades secuestradas superen los valores de referencia para ser consideradas tenencia simple o para consumo personal según los tipos de drogas ilícitas de que se trate, hallar en el lugar balanzas de pesaje, material necesario para su fraccionamiento, o droga fraccionada con indudable destino de distribución”, concluyó.