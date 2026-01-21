Recuperaron una vivienda usurpada por una mujer que no pagaba el alquiler

Una vivienda que se encontraba usurpada por una mujer que había dejado de pagar el alquiler fue recuperada y devuelta a su dueño en el barrio porteño de Palermo.

La Fiscalía PCyF 8 llevó a cabo la investigación y constató que la inquilina se negaba a irse del domicilio en la calle Fitz Roy al 2400, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a la agencia Noticias Argentinas.

La implicada vivía en el inmueble bajo la modalidad del alquiler temporario desde mayo de 2024, al tiempo que el propietario, un jubilado de 70 años, denunció que solo recibió el pago perteneciente a los primeros meses.

El fiscal Maximiliano Vence determinó que la involucrada presentó un certificado de ingresos falso, motivo por el que fue intimida en diversas ocasiones, pero desacató la orden.

En este contexto, el acusador solicitó ante el Juzgado PCyF 4 la realización de un allanamiento y desalojo, con el objetivo de recuperar la casa.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF coordinaron el procedimiento, el cual fue llevado a cabo por la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad, con la intervención de personal de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (GAYE).

Además, participaron la Dirección General de Atención Inmediata, el Programa Buenos Aires Presente (BAP), la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (SECGVC), el Área Desalojos, la Dirección General de Políticas Asistenciales para Personas Mayores y el SAME.