Desalojaron un hotel céntrico que llevaba más de 10 años usurpado

En el marco de un nuevo operativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad recuperó un hotel familiar que llevaba más de 10 años usurpado.

En el último procedimiento que se realizó en el barrio porteño de Balvanera, la Policía de la Ciudad, junto con personal de Emergencias y Guardia de Auxilio, liberó un edificio de planta baja y dos pisos en Tucumán 2583. Allí funcionaba un hotel familiar usurpado desde 2014 y que, según informes oficiales, presentaba riesgo estructural.

El propietario, Omar González, de 72 años, había enviado una carta al jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitando ayuda para recuperar el inmueble, intrusado durante más de 12 años. Un mes después de esa nota, la Ciudad restituyó la posesión.

El hotel funcionaba en Tucumán 2583, en el barrio de Balvanera.

“No vamos a descansar hasta que hayamos devuelto la última propiedad usurpada”, afirmó Macri al supervisar el operativo. “La ley no se negocia”, agregó.

Tras los desalojos, las propiedades se entregan a sus dueños y, si es necesario, se clausuran preventivamente para evitar nuevas intrusiones, con consigna policial y patrullaje permanente.

En poco más de dos años de gestión ya restituyó 600 propiedades que estaban usurpadas, equivalentes a unos 300 millones de dólares en valor inmobiliario. Balvanera encabeza el ranking de barrios con más operativos (82), seguido por La Boca (43), Almagro (34), Constitución (29) y Barracas (27).