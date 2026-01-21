Cayó una viuda negra: encontraron sus huellas dactilares en una copa y dos latas de energizantes

En junio del 2025 había sedado a un hombre para robarle. Lo había contactado a través de una aplicación de citas.

Una viuda negra cayó en Villa del Parque después de una ardua investigación policial que culminó con el descubrimiento de las huellas dactilares de la sospechosa en distintos objetos de la escena del robo denunciado.

En el mes de junio del año pasado la mujer había sedado a un hombre que conoció a través de una aplicación de citas y le había sustraído pertenencias de su domicilio de la calle Nogoyá al 2400.

La víctima perdió el conocimiento y, cuando lo recuperó, la joven ya se había ido del departamento con los elementos robados. “A partir del análisis de cámaras, los investigadores lograron identificar a la mujer involucrada, quien habría ingresado al domicilio junto a otros hombres para cometer el robo”, se explica en el parte policial.

La detención de la "viuda negra" se llevó a cabo en un departamento de la calle Valdenegro al 3400, donde también se secuestraron dos sedantes, tres celulares, una cámara y tres remeras.

Cómo identificaron a la viuda negra de Agronomía

En la cita donde la viuda negra sedó a la víctima ambos habían compartido bebidas alcohólicas. Cuando el personal de la Superintendencia de la Policía Científica analizó la escena del robo encontraron huellas dactilares que permitieron avanzar en la identificación de la delincuente.

“La huella de la viuda negra fue levantada de las copas de vidrio utilizadas esa noche, en un vaso de vidrio y en dos latas de energizantes”, explicaron desde la Policía y agregaron que las imágenes de las cámaras coincidían con los perfiles que la mujer tenía en redes sociales.

Los datos fueron entregados al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, dependiente de la División Identificaciones Papiloscópicas, quienes los cruzaron con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.

Finalmente se constató que la viuda negra actualmente residía en una vivienda del barrio de Agronomía, en Villa del Parque, donde fue buscada, encontrada y detenida. En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11.