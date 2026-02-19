De Mar del Plata a Madariaga por un robo agravado: capturan a una “viuda negra” y su cómplice

La pareja aprehendida en Mar del Plata acusada de un violento robo perpetrado en Madariaga.

Una investigación policial permitió esclarecer un violento robo ocurrido el pasado 11 de febrero en una chatarrera de la ciudad de Madariaga y culminó con la aprehensión en Mar del Plata de una pareja acusada de participar en el hecho.

La víctima, un hombre de 70 años, fue sorprendida en su vivienda por un individuo que lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente para sustraerle dinero en efectivo y un reloj. Según se informó, en el lugar también se encontraba una mujer que habría actuado como cómplice y facilitado el ingreso del agresor.

A partir del análisis de registros fílmicos de cámaras municipales y privadas, y con la intervención del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Secretaría de Seguridad local, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado en el hecho, una Renault Kangoo dominio MPW 905, y establecer la identidad de los presuntos autores.

La camioneta Renault Kangoo incautada en Mar del Plata.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Sub DDI Pinamar en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal. Las tareas permitieron determinar que ambos sospechosos residían en la ciudad de Mar del Plata, por lo que se implementaron seguimientos encubiertos para dar con su paradero.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la vía pública y los dos sospechosos fueron aprehendidos en el marco de un operativo realizado en la zona marplatense de calle Ituzaingó entre Luciano Arrue y Coronel Suárez. Durante el procedimiento, además, se concretó la incautación del rodado, teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para la causa.

La autoridad judicial interviniente dispuso nuevas medidas, entre ellas órdenes de allanamiento, con el objetivo de profundizar la investigación y reunir más pruebas vinculadas al caso. Mientras tanto, los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia.