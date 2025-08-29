Pidieron la prisión preventiva de la “viuda negra” que dormía a sus víctimas con un té

Una paciente investigación y la decisión de otras víctimas que superaron la vergüenza inicial y se animaron a denunciar le permitió a la fiscal Romina Díaz pedirle a la Justicia de Garantías que convierta en prisión preventiva la detención de la mujer de 35 años acusada de cuatro robos bajo la modalidad “Viuda negra”.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, si bien la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 le solicitó la medida al Juez de Garantías Gabriel Bombini por cuatro hechos confirmados, aún tiene pendiente medidas de prueba que podrían relacionarla con otros episodios registrados con la misma modalidad y que fueron denunciados a partir de la difusión de los primeros conocidos.

“Cuatro hechos están plenamente probados y por esos se pidió que siga detenida. Son varias otras las denuncias que se han acercado y hay elementos que permitirían pensar que hablamos de la misma y única autora que registra antecedentes por otros delitos en la ciudad autónoma de Buenos Aires”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

En su única presentación en Tribunales, la mujer estuvo acompañada por miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos. Días después fue allanada su vivienda donde secuestraron muchas prendas de vestir y artefactos tecnológicos cuya procedencia estaría relacionada con los hechos que fueron denunciados posteriormente.

La mujer, de nacionalidad chilena, fue aprehendida el lunes 11 de agosto cuando familiares de una de las víctimas acordaron encontrarse para comprarle algunos elementos sustraídos que había publicado en Marketplace. El encuentro se llevó a cabo en un café en la zona de Alem y Alvarado, donde personal de la comisaría novena la redujo y secuestró una campera y un celular, propiedad de la víctima.

Ese hombre, de 47 años, había conocido a la imputada en la aplicación Facebook Parejas y habían tenido dos encuentros en lugares públicos antes de ir al departamento. Allí estuvo algo más de tres horas y, cómo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, la mujer salió sola con un par de valijas en las que guardó computadoras, relojes, celulares y otras pertenencias del hombre.

Los videos de las cámaras de seguridad del edificio del barrio La Perla muestran a ambos ingresar la tarde del 6 de julio y horas después la salida de la imputada con un par de valijas con los elementos sustraídos. Algunos de esos objetos son los que puso a la venta por la aplicación Marketplace y que permitieron su aprehensión tras pactar un encuentro.

La policía llegó al lugar tras el aviso que hizo la familia de la víctima, que vio esos elementos publicados y confirmó que eran los robados al hombre de 47 años cuando perdió el conocimiento tras tomar el té que le convidó una mujer a la que había conocido días antes. Los familiares notaron que estaba bajo los efectos de la droga que esa mujer le puso al té que había tomado el día anterior.

Producto del desvanecimiento, el hombre sufrió quemaduras porque cayó sobre una estufa tras sentirse mareado. Fue trasladado a un centro asistencial, en el permaneció varios días internados hasta recibir el alta médica.