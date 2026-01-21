Le robaron el caballo que su hijo usa para equinoterapia: "No se lo puede haber tragado la tierra"

El caballo es fundamental para la terapia de un niño con discapacidad.

Una familia entera de Lomas de San Patricio llora la desaparición de su caballo, que no solo es una mascota sino que cumple un rol fundamental: es parte de la equinoterapia del hijito con discapacidad.

Según relató Katy (la mamá) a 0223, se trata de un caballo overo que falta del hogar desde el domingo. "Es de nuestro hijo Patricio, que tiene una discapacidad y hace equinoterapia. El caballo lo ayuda a tener una mejor calidad de vida", aseguró.

Además del suyo, también faltan los de la casa contigua: "Se llevaron también los dos del vecino: una yegua y un padrillo árabe. Decimos que se los llevaron porque el potrillito de la yegua quedó ahí en el campo, de otra manera se hubiera ido con la mamá", argumentó la mujer.

La sospecha de robo se reforzó al buscar en campos cercanos sin que aparezcan: "Podía ser que anduvieran sueltos por algún barrio pero lo descartamos porque el potrillo andaría con ellos y por eso creemos que se los cargaron en un carro. Igualmente los están buscando por todos los barrios", dijo Katy.

Las dos familias se encuentran muy afectadas por la pérdida ya que los caballos son miembros importantes y queridos. "Pedimos máxima difusión y quedamos a la espera de alguna información o dato sobre ellos", remarcaron.