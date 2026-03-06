"Está conmigo": encontraron al chico que era intensamente buscado en Mar del Plata y Batán

Luego de más de una semana de intensa búsqueda por distintos barrios de Mar del Plata y Batán, familiares de Salomón, el chico de 24 años que era intensamente buscado, confirmaron a 0223 su hallazgo.

"Ya lo encontré, está conmigo en este momento", comunicó su hermano, quien agradeció a toda la gente que se solidarizó y activó su búsqueda a través de las redes sociales.

Luego de que el joven tuviera que ir a trabajar pero nunca llegara a destino, sus familiares activaron el rastrillaje, con el agravante de que se trataba de una persona con una discapacidad, que toma medicación y que no podía ausentarse de su hogar.

Sigue la búsqueda de un adulto mayor

Mientras tanto, continúa extraviado Alejandro Stankevicius, de 78 años, quien se encuentra ausente de su domicilio de la localidad de Costa del Este desde el pasado 25 de febrero.

La búsqueda se enmarca en la investigación penal preparatoria caratulada “averiguación de paradero”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Mar del Tuyú, a cargo del Gustavo Mascioli, perteneciente al departamento judicial de Dolores y se extiende a distintas ciudades costeras como Mar del Plata.

Según consta en la notificación oficial, Stankevicius tiene domicilio en calle Los Girasoles 1182 de Costa del Este. Es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,73 metros, es de tez blanca, cabello corto canoso y ojos celeste claro.

La difusión fue solicitada con carácter “muy urgente”, a fin de obtener cualquier información que permita establecer su paradero.

Ante cualquier dato de interés, se solicita dar aviso inmediato a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata, con sede en Tucumán 2852 de Mar del Plata, o comunicarse a los teléfonos (0223) 494-9948/9942. También se encuentra habilitada la casilla de correo electrónico [email protected].