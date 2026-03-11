Se lesionó la rodilla y necesita 10 millones de pesos para operarse

El 12 de enero Enzo Michelana fue a un parque acuático con su familia y sufrió un accidente en una de las atracciones. Cuando estaba por descender de un gomón, apareció otro que lo golpeó en la pierna izquierda y le produjo un hundimiento tibial.

"En el lugar me atendió una enfermera que me dijo que fue el golpe nomás, no me pudo dar un diagnóstico certero. Yo no tengo obra social, pero necesitaba una placa para estar seguro que no tenía nada quebrado", contó Enzo en diálogo con 0223.

Según explicó, una ambulancia lo trasladó a la Clínica de Fracturas, donde le sacaron una placa y le confirmaron un diagnóstico de hundimiento tibial.

La resonancia confirmó el hundimiento tibial.

"Me atendió un residente y dijo tenía que estar 45 días enyesado. A los días decidí ir a Traumatólogos y Asociados y el médico me aseguró que era de carácter urgente, que tenía que operar la fractura", contó.

"Me pidió una resonancia para descartar que no tuviera problemas en los meniscos y ligamentos. Cuando tenés un hundimiento tibial se debe a que la rodilla se dobla para adentro, y al ser el impacto tan fuerte, la hundió un montón de milímetros", señaló.

Ya con los estudios hechos, "el traumatólogo que se especializa en rodillas me dijo que es quirúrgico y la operación sale 10 millones de pesos, lo que incluye los honorarios del cirujano, el anestesista, el uso de las instalaciones y los materiales".

"Quise sacar un turno en el Higa, pero no hay disponibles, así que fui a tocar la puerta pidiendo que por favor me atiendan, les conté la situación y me pusieron en lista de espera, pero tengo como 25 personas adelante mío. Algunos esperan desde octubre del año pasado y de acá hasta que llegue el día de la operación, no saben cómo va a estar mi rodilla y si va a continuar siendo operable", agregó.

Por este motivo, decidió lanzar una colecta para poder recibir la intervención: "Yo sé que la gente me va a ayudar porque soy buena persona, hice un video por recomendación de amigos y en 24 horas conseguí más de un millón de pesos. Voy a seguir subiendo videos en redes hasta llegar a los 10 millones que necesito para operarme", concluyó.