Alvarado goleó a Villa Díaz Vélez en su tercer amistoso de pretemporada

El equipo de Pablo Martel goleó al conjunto de Necochea en su tercer amistoso de pretemporada.

Alvarado cerró el mes de febrero con una goleada 4-0 a Villa Díaz Vélez de Necochea. El equipo de Pablo Martel fue ampliamente superior a su rival y la diferencia podría haber sido aún mayor en el resultado final si el conjunto marplatense hubiese tenido más efectividad.

En comparación con los dos amistosos previos, el once titular fue similar al que el DT paró tanto con Círculo Deportivo como con Atlético Mar del Plata. Aunque la noticia más destacada es que Alvarado no contó con Sosa que tuvo una molestia muscular en los últimos días, por esta razón no sumó minutos este encuentro y en si lugar entró Germán Cervera. Mientras que el otro cambio fue Fermín Iriarte por Lautaro Núñez.

El encuentro fue dominado de principio a fin por el conjunto local ya que consiguió abrir el marcador de manera tempranera con el tanto de Cristian Gorgerino y minutos más tarde consiguió cerrar el primer bloque de cuarenta minutos con otro tanto, en este caso de Cervera.

Durante el segundo bloque de cuarenta minutos, el "Torito" consiguió anotar en dos ocasiones más. En primer lugar marcó Marco Miori que consiguió inflar la red nuevamente en un amistoso como ocurrió frente a Círculo. Y más tarde Jeremías Carranza en contra puso el último gol para el equipo marplatense.

De esta manera Alvarado cerró el mes con tres triunfos y ahora tendrá pensando en el arranque del Federal A que se estima que comenzará el fin de semana del 20 al 22 de marzo. Por lo pronto este próximo martes, el equipo de Pablo Martel conocerá su fixture de manera oficial para comenzar a planificar la temporada.

Síntesis

Alvarado (4): Emanuel Bilbao; Fermín Iriarte, Tomás Berra, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Lucas Chiozza, Matías Mansilla, Tomás Federico y Matías Pérez; Santiago Gutiérrez y Germán Cervera.

Ingresaron: Nahuel González, Lautaro Núñez, Tomás Fernández, Lautaro Fernández, Marco Miori, Nahuel Speck, Mateo Ostachi, Pablo Hofstetter, Ramiro Makarte, Franco Pinoni, Kevin Heim, Agustín Zapata, Ariel Castellano, Mateo Brignani y Alan Palavecino.

Villa Díaz Vélez (Necochea) (0): Mirko Oliver; Juan Vázquez, Francisco Ríos, Bautista Fiscina y Lautaro Farías; Lautaro Starli; Juan Calderón, Iván Gonzalía, Pol Fernández, Lautaro Ruiz Diaz y Matías Martínez Hezze.

Ingresaron: Mirko Barrionuevo, Santiago Iparraguirre, Jeremias Carranza, Segundo Navarro, Tomás Moro, Benjamín Paganini, Sebastián Vallejos.

