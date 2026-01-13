Alvarado se reforzó con un central que ya conoce el club

De a poco, Alvarado se arma la columna vertebral con futbolistas experimentados, con mucha trayectoria en categorías superiores, que conocen la división y que ya pasaron por el club, lo que hace mucho más fácil la adaptación. El conjunto de Pablo Martel anunció el regreso de Tomás Berra, que será uno de los centrales en la próxima temporada del Federal A.

El defensor de 1.91 metros jugó la última temporada en Central Norte de Salta y vuelve a un lugar donde rindió en el 2023, con 21 partidos con la camiseta albiazul. Aporta juego aéreo en las dos áreas y 179 encuentros en el fútbol argentino y ascenso italiano.

Surgido de Rosario Central, ascendió con el "canalla" y jugó en Primera División, donde también defendió los colores de Godoy Cruz y Arsenal. En Primera Nacional tiene una larga trayectoria también y conoce el Federal A por haber jugado en Ciudad de Bolívar y Sarmiento de Resistencia.

