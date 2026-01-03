Alvarado sumó su segundo refuerzo para el Federal A

Alvarado confirmó una incorporación de peso para el próximo Federal A: Germán Adolfo Sosa es nuevo refuerzo del Torito. El delantero nacido el 22 de julio de 1990 en Bragado fue uno de los nombres más buscados del mercado y finalmente eligió ponerse la camiseta del equipo de Mar del Plata, en una decisión que sacudió a la categoría y elevó las expectativas del pueblo alvaradense.

El “Colo” llega respaldado por números contundentes y una trayectoria que habla por sí sola. En la última temporada fue el segundo máximo goleador del Federal A 2025 con 13 tantos, apenas uno menos que el artillero principal del certamen. Su olfato goleador y su experiencia en partidos decisivos lo convierten en una pieza clave para un Alvarado que apunta alto.

No será la primera vez de Sosa en el club. Ya tuvo un paso por Alvarado en la temporada 2013/14, donde disputó 21 partidos y dejó una buena imagen. Más maduro y con mucho más recorrido, regresa en un momento ideal de su carrera para aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha.

A lo largo de su extensa trayectoria, Germán Sosa construyó una carrera sólida en el ascenso argentino y sumó valiosas experiencias internacionales. Jugó en Colombia, Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Ecuador, acumulando un total de 250 partidos oficiales y 64 goles, números que reflejan regularidad y vigencia en distintas competencias.

Su último paso fue por Gimnasia de Chivilcoy, donde fue figura absoluta: convirtió 13 goles en 12 partidos y fue pieza determinante para lograr el ascenso desde el Torneo Regional Amateur. Ese rendimiento explosivo terminó de posicionarlo como uno de los delanteros más codiciados del Federal A.