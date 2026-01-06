Con el ADN del club: Alvarado sumó un mediocampista aguerrido

Sigue armándose Alvarado para la próxima temporada del Federal A y confirmó el quinto refuerzo para el plantel que conducirá Pablo Martel e intentará volver lo antes posible a la Primera Nacional. Sin promesas de ascenso, pero apostando a jugadores con experiencia en la categoría, sumó a Pablo Hofstetter para ser uno de los mediocampistas centrales de recuperación.

El "torito" había apuntado arriba con Nahuel Speck y Germán Sosa, aseguró el arco con Emanuel Bilbao y las últimas dos confirmaciones son de la mitad de la cancha pero con distintas características. Lucas Chiozza es un volante mixto, con recorrido y llegada al área rival. Tiene más de 60 partidos en Primera Nacional y viene libre de Gimnasia de Jujuy, tras un préstamo en Güemes de Santiago del Estero.

Por su parte, este martes anunció la contratación de Pablo Hofstetter, un mediocampista central, de recuperación y buen primer pase. Aguerrido, con el ADN de Alvarado, tiene las características que suelen enamorar al hincha del "torito".