Secuestraron un auto robado: lo manejaba un policía

Lo interceptaron en el cruce de Independencia y Paso. Imagen ilustrativa.

La interceptación de rutina de vehículos que el personal policial hacía en el cruce de las avenidas Paso e Independencia permitió secuestrar un automóvil en los últimos días. Tenía pedido de secuestro y lo llamativo, es que lo manejaba otro miembro de la fuerza.

Eran efectivos del área Delitos Complejos quienes pararon al Fiat Cronos que circulaba por la zona al ver ciertos detalles irregulares en su patente.

Al controlar la numeración de chasis y de motor confirmaron que el auto tenía un pedido de secuestro activo por hurto por lo que aprehendieron al conductor.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el conductor era un oficial de policía. "Cumple funciones en el servicio de calle de la comisaría decimoquinta y se le formó una causa por encubrimiento", dijeron.

En las próximas horas deberá declarar en Tribunales ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo.