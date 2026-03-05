Encontraron el auto robado a un conductor de Uber y otros siete incinerados en cinco allanamientos

El violento asalto al chofer de Uber se había registrado el sábado anterior.

Las autoridades realizaron este jueves cinco allanamientos en los barrios Parque Palermo y Las Heras en el marco de una investigación por el violento robo a un conductor de aplicación, y secuestraron el vehículo sustraído, hallaron otros incinerados y detuvieron a un hombre de 29 años.

El operativo fue llevado adelante en un trabajo conjunto entre personal de la Comisaría Decimosexta y distintos grupos operativos de la Jefatura Departamental, a partir de la disposición de la UFI Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa), a cargo del fiscal Joaquín Morán.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los domicilios ubicados en García Lorca al 9900, San Cayetano al 3300, Génova y San Cayetano y Génova al 9900, donde ubicaron el rodado buscado desde el sábado anterior. El Volkswagen Gol había sido robado a un conductor de Uber por cuatro sujetos armados en esa misma zona.

En las viviendas allanadas secuestraron la butaca delantera, el críquet y el estéreo del auto, al mismo tiempo que hallaron siete vehículos totalmente incinerados, lográndose identificar entre ellos otro Volkswagen Gol con pedido de secuestro activo por robo agravado.

Durante el operativo, personal policial aprehendió a un sujeto que poseía documentación del vehículo y documentos personales pertenecientes a la víctima. Quedó imputado y fue trasladado a sede fiscal.