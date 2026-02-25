Clausuraron un taller clandestino: encontraron un auto robado hace dos años

Fue un operativo conjunto entre agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Departamental y las comisarías Cuarta, Sexta, Decimocuarta y Décimoquinta.

Efectivos policiales llevaron a cabo en la tarde de este miércoles una inspección en un taller de chapa y pintura ubicado en el barrio Las Lilas, lo clausuraron y secuestraron un vehículo robado hace casi dos años.

Según informaron a 0223, se trató de un operativo conjunto entre agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Departamental y las comisarías Cuarta, Sexta, Decimocuarta y Decimoquinta en un espacio situado en Rawson al 6800.

El vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 24 de abril de 2024.

Durante la intervención, constataron que un Volkswagen Vento, dominio NQG349, registraba pedido de secuestro activo por “Robo automotor” desde abril de 2024, a pedido de la Comisaría Cuarta.

Por su lado, el responsable del lugar, un hombre de 53 años, fue identificado e imputado por el delito de encubrimiento, mientras que secuestraron el rodado para ser periciado.

El sujeto de 53 años quedó imputado por encubrimiento.

Además, verificaron que el taller carecía de habilitación municipal y del libro de control policial, por lo que clausuraron preventivamente el establecimiento.

En el hecho intervino la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (Odcpa), a cargo del fiscal Joaquín Morán, quien dispuso las actuaciones de rigor y la posterior libertad del imputado, conforme artículo 161 del Código Procesal Penal (CPP).