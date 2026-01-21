Volvieron los robos con inhibidor: bajó unos minutos al supermercado y le vaciaron el auto

Una joven estacionó el auto de su pareja para bajar al supermercado, pero al regresar se dio cuenta de que lo habían abierto y le habían robado todos los elementos que guardaba en el interior.

Indudablemente, se trató de un nuevo caso de robo con inhibidor, ya que la mujer aseguró haberlo cerrado con el control, aunque al subirse nuevamente había desaparecido su cartera. En en interior guardaba maquillajes, un perfume, pulseras y aros de plata y de oro, y una billetera con una tarjeta de débito y los documentos de ella y sus hijos.

El episodio se registró el sábado pasado en 12 de Octubre entre Bermejo y Acha, cuando alrededor de las 13:30 la conductora estacionó el Peugeot 208 y descendió del vehículo para ingresar a un comercio.

De acuerdo a la denuncia, tan solo demoró entre tres y cuatro minutos, tiempo suficiente para que al menos dos delincuentes abrieran la puerta del vehículo y tomaran los elementos que llevaba allí.

Los hábiles ladrones para inhibir el rodado no se percataron de que el supermercado contaba con cámaras, las cuales grabaron la secuencia en que una mujer robó las pertenencias y se subió rápidamente a un Volkswagen Escarabajo negro.