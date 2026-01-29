Golpearon a conductor de aplicación para robarle el auto

El sujeto fue detenido y quedó alojado en la cárcel de Batán.

Uno de los tres delincuentes que el miércoles a la noche asaltó a un conductor de la aplicación Didi y le robaron el auto tras golpearlo en la cabeza fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal de Gabinete Técnico Operativo de la comisaria undécima el que llegó a la zona de Gardel e Irala donde un hombre de 51 años denunció el robo de su VW Gol Trend de color blanco.

Con los datos aportados por el damnificado los oficiales recorrieron la zona y hallaron el rodado abandonado en la intersección de las calles Irala y Etchegaray donde redujeron al sujeto que intentó escapar al notar su presencia.

Al identificarlo confirmaron que registra procesos penales y contravencionales previos por robo en vía pública, averiguación de identidad e infracciones.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.