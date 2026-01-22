SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Alerta amarilla

El calor no afloja en Mar del Plata, pero hay alerta naranja por tormenta en el sudeste bonaerense

Fuerte advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

22 de Enero de 2026 18:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

El verano parece haber puesto primera en Mar del Plata y después de un jueves en que la máxima alcanzó los 30°, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el clima seguirá por el mismo sendero con próximas jornadas igual y hasta más calurosas.

De acuerdo al organismo, el jueves concluirá con 23°, el cielo parcialmente cubierto y ráfagas de hasta 50 km/h del sector norte, mientras emitieron un alerta naranja y amarillo por tormenta en el sudeste y sudoeste bonaerense durante esta noche.

La advertencia significa que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 100 km/h.

Seguidilla de días para disfrutar de la playa marplatense.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En paralelo, en cuanto a Mar del Plata, el SMN espera un viernes de playa con máxima de 29° y mínima de 18°, aunque el cielo se mostrará nublado a lo largo de todo el día. A su vez, pronostican ráfagas de hasta 50 km/h del este por la tarde y de hasta 59 km/h del noreste a la noche.

Por último, con el fin de semana a la vuelta de la esquina, prevén una máxima de 28° para este sábado y de 32° el domingo, sin probabilidad de precipitaciones.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar