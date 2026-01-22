El calor no afloja en Mar del Plata, pero hay alerta naranja por tormenta en el sudeste bonaerense

El verano parece haber puesto primera en Mar del Plata y después de un jueves en que la máxima alcanzó los 30°, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el clima seguirá por el mismo sendero con próximas jornadas igual y hasta más calurosas.

De acuerdo al organismo, el jueves concluirá con 23°, el cielo parcialmente cubierto y ráfagas de hasta 50 km/h del sector norte, mientras emitieron un alerta naranja y amarillo por tormenta en el sudeste y sudoeste bonaerense durante esta noche.

La advertencia significa que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 100 km/h.

Seguidilla de días para disfrutar de la playa marplatense.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En paralelo, en cuanto a Mar del Plata, el SMN espera un viernes de playa con máxima de 29° y mínima de 18°, aunque el cielo se mostrará nublado a lo largo de todo el día. A su vez, pronostican ráfagas de hasta 50 km/h del este por la tarde y de hasta 59 km/h del noreste a la noche.

Por último, con el fin de semana a la vuelta de la esquina, prevén una máxima de 28° para este sábado y de 32° el domingo, sin probabilidad de precipitaciones.