Avanza un frente de tormentas sobre la provincia de Buenos Aires: emiten alerta para este sábado

Un frente de tormentas avanza sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires y afectará a decenas de localidades, en particular las del sudeste y la Costa Atlántica bonaerense. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para este sábado por la tarde.

De acuerdo al pronóstico oficial del organismo, para este sábado se espera una jornada con nubosidad en aumento y tiempo fresco a caluroso. La temperatura para el inicio del tercer fin de semana del año oscilará entre los 14 y 30 grados.

El área afectada abarca a varias localidades.

El SMN indicó que la jornada del sábado estará signada por el viento: habrá ráfagas fuertes del noroeste que cambiarán al sector sur durante la tarde y que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Además, las precipitaciones se harán presentes en la región en forma de tormentas, por lo que se emitió un alerta amarilla para las horas de la tarde, aunque no se descarta que se extiendan durante la noche.

Se esperan tormentas para el tercer fin de semana de enero en la Costa Atlántica. Foto: 0223.

En el caso concreto de General Pueyrredon y sus alrededores, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.