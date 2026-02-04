¿Miércoles de playa?: pronostican un alerta “temprana” por fuertes tormentas para Mar del Plata
El pronóstico extendido para la ciudad anticipa malas condiciones del tiempo, aunque con mejoramientos temporarios. Conocelo.
Marplatenses y turistas atravesarán este miércoles 4 de febrero un clima que prevé una jornada templada y mayormente nublada, que a diferencia de gran parte del país, no sufrirán de temperaturas agobiantes pero con un alerta meteorológico en ciernes.
Esta mañana la ciudad amaneció con un cielo lleno de nubes y con un termómetro que marcó 20 °C, una humedad del 76 % y con vientos leves que soplan desde el sudeste a 12 km/h.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles la temperatura máxima será de 27 °C, sin probabilidades significativas de precipitaciones. En ese punto, otras websites del tiempo no son tan optimistas y prevén que la máxima apenas alcance los 23 °C.
El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con buena visibilidad y condiciones estables. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente hacia la tarde y la noche.
Rige un alerta por tormentas para Mar del Plata
Para el jueves se espera un marcado desmejoramiento: el SMN determinó un alerta temprana por tormentas para “La Feliz” que afecta el centro y parte del este de la provincia de Buenos Aires, abarcando una gran franja costera que se extiende desde Tres Arroyos hasta Mar Chiquita y abarcando a Mar del Plata.
El informe advierte por lluvias y tormentas intensas durante la madrugada, que incluye actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. El mal tiempo se prolongaría –aunque en menor intensidad- durante la mañana y tarde, aunque habrá que estar atento a posibles cambios de las condiciones meteorológicas.
