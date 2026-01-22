Dramático episodio: se quiso tirar del auto en movimiento con su bebé para escapar de la pareja

En el marco de un operativo preventivo, personal policial logró rescatar a una víctima de violencia de género que era retenida junto a su bebé por su pareja. En la intersección de Monseñor Rau y Azopardo los agentes observaron movimientos extraños en un vehículo Volkswagen Bora gris en el que viajaba una pareja y un menor de edad.

Los uniformados pudieron notar que la mujer estaba intentando arrojarse del auto en movimiento. Abría la puerta y el conductor se la cerraba, evidenciando una clara situación de violencia. Fue entonces que se inició un seguimiento y a pocas cuadras se logró interceptar el vehículo.

La Policía puso inmediatamente a resguardo a la mujer y a su bebé. Ella manifestó encontrarse en una situación de violencia por razones de género y dio su consentimiento para ser asistida. Tras ello, fue trasladada a la Comisaría de la Familia.

Al hombre, de 34 años, lo detuvieron y lo imputaron por el delito de Privación Ilegítima de la Libertad, en un contexto de Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo.

Interviene la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Además se procedió al secuestro del vehículo, que luego será entregado a un familiar.