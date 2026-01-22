Dramático episodio: se quiso tirar del auto en movimiento con su bebé para escapar de la pareja
La policía logró detener al agresor, de 34 años, quien está alojado en Batán y quedó imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad en contexto de lesiones leves agravadas por el vínculo.
En el marco de un operativo preventivo, personal policial logró rescatar a una víctima de violencia de género que era retenida junto a su bebé por su pareja. En la intersección de Monseñor Rau y Azopardo los agentes observaron movimientos extraños en un vehículo Volkswagen Bora gris en el que viajaba una pareja y un menor de edad.
Los uniformados pudieron notar que la mujer estaba intentando arrojarse del auto en movimiento. Abría la puerta y el conductor se la cerraba, evidenciando una clara situación de violencia. Fue entonces que se inició un seguimiento y a pocas cuadras se logró interceptar el vehículo.
La Policía puso inmediatamente a resguardo a la mujer y a su bebé. Ella manifestó encontrarse en una situación de violencia por razones de género y dio su consentimiento para ser asistida. Tras ello, fue trasladada a la Comisaría de la Familia.
Al hombre, de 34 años, lo detuvieron y lo imputaron por el delito de Privación Ilegítima de la Libertad, en un contexto de Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo.
Interviene la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Además se procedió al secuestro del vehículo, que luego será entregado a un familiar.
