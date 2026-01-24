Alerta amarilla por altas temperaturas: cúal es la máxima para este sábado

Con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor para este sábado en la ciudad y en gran parte de la región. Con una máxima de 30 grados la mañana comienza con sol y buena temperatura.

Máxima de 30 grados en Mar del Plata este fin de semana

Si bien durante la mañana habrá sol pleno y será un arranque ideal para disfrutar de actividades playeras, las condiciones irán desmejorando hacia el mediodía. De acuerdo al pronóstico oficial, por la tarde se esperan tormentas aisladas y por la noche algunos chaparrones que pueden llegar a lluvias de variada intensidad.

La mínima será de 17 grados llegando a su máxima durante el mediodía a los 30 grados, acompañado de una humedad del 82%. El viento jugara un rol fundamental en este calor, se esperan ráfagas del Noroeste de 59km/h.

Por la tarde el día sorprendera con lluvias aisladas y chaparrones por la noche.

La alerta amarilla supone un riesgo de salud leve a moderado, pero se recomienda extremo cuidado en grupos de riesgos, niños y mayores de 65 años. Priorizando mantenerse hidratado y no exponerse directamente al sol en las horas picos.