Alerta amarilla por altas temperaturas: cúal es la máxima para este sábado
Mañana ideal para la playa en Mar del Plata, por la tarde el viento y algunas lluvias pueden cambiar los planes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor para este sábado en la ciudad y en gran parte de la región. Con una máxima de 30 grados la mañana comienza con sol y buena temperatura.
Si bien durante la mañana habrá sol pleno y será un arranque ideal para disfrutar de actividades playeras, las condiciones irán desmejorando hacia el mediodía. De acuerdo al pronóstico oficial, por la tarde se esperan tormentas aisladas y por la noche algunos chaparrones que pueden llegar a lluvias de variada intensidad.
La mínima será de 17 grados llegando a su máxima durante el mediodía a los 30 grados, acompañado de una humedad del 82%. El viento jugara un rol fundamental en este calor, se esperan ráfagas del Noroeste de 59km/h.
La alerta amarilla supone un riesgo de salud leve a moderado, pero se recomienda extremo cuidado en grupos de riesgos, niños y mayores de 65 años. Priorizando mantenerse hidratado y no exponerse directamente al sol en las horas picos.
Leé también
Temas
Lo más
leído